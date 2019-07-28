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Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov

Trabzonspor taraftarının İstanbul Sütlüce’de bir araya geldiği ‘Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğine Trabzon’daki taraftarlar, Akyazı’da bulunan 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan destek verdi.

28 Temmuz 2019 Pazar 22:45
Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov

Trabzonspor taraftarının İstanbul Sütlüce’de bir araya geldiği ‘Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğine Trabzon’daki taraftarlar, Akyazı’da bulunan 61 metre uzunluğundaki Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan destek verdi.


2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonuna iddialı bir şekilde hazırlanan Trabzonspor’da, yönetimin organize ettiği ve İstanbul Sütlüce’de gerçekleştirilen ’Bir Meşale De Sen Yak’ etkinliğinde çok sayıda taraftar bir araya geldi. Sosyal medya üzerinden haberleşerek toplanan bordo-mavili taraftar, etkinliğe Trabzon’daki dev Trabzonspor bayrağının bulunduğu alandan meşalelerle destek verdi.


Yönetimin, yalnızca İstanbul için organize ettiği etkinlik için şarkıcı Seren Uzun, sosyal medya hesabından, ‘#Trabzonsporiçin1meşaledesenyak’ etiketiyle yaptığı paylaşımda, “Bugün saat 21.00’da Trabzon/Akyazı’da Trabzonspor bayrağı altında buluşuyoruz. Sen de meşaleni al gel” çağrısında bulundu.


Paylaşıma destek veren çok sayıda taraftar ellerindeki meşalelerle belirlenen saatte bayrağın olduğu noktada bir araya geldi. Trabzonspor taraftarların, aynı anda bordo ve mavi renkteki meşaleleri yaktığı etkinlikte coşkulu görüntüler ortaya çıktı. Taraftarlar, takımları lehine attıkları tezahüratların ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 22:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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