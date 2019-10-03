Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Basel maç sonucu Trabzonspor Basel maç sonucu merak ediliyor. Trabzonspor Basel ile UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki ekibin kozlarını paylaştıkları müsabakada hakem Marco Di Bello oldu. 20.dakikada kafa vuruşuyla maç skorunu 1-0 öne geçiren isim Silvan Widmer olurken, Trabzonspor'da 26.dakikada Abdulkadir Parmak'ın golüyle durum 1-1 oldu. Heyecan dolu maçın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor Basel maç sonucu merak ediliyor. Trabzonspor Basel ile UEFA Avrupa Ligi C Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. İki ekibin kozlarını paylaştıkları müsabakada hakem Marco Di Bello oldu. 20.dakikada kafa vuruşuyla maç skorunu 1-0 öne geçiren isim Silvan Widmer olurken, Trabzonspor'da 26.dakikada Abdulkadir Parmak'ın golüyle durum 1-1 oldu. Heyecan dolu maçın ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Basel maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor Basel: 2-2 İşte dakika dakika maçın detayları... 90+4'

Trabzonspor hücumunda kafa vuruşu ile golü arayan oyuncu Gaston Campi. Top kaleyi tutuyor ancak golle sonuçlanmıyor.

90+4'

Sarı kart! Marco Di Bello sarı kartını Valentin Stocker için kullandı. 90+1'

2. Devre sonuna 4 eklendi.

89'

Ofsayt! Yan hakemin bayrağı havada. Deplasman takımı atağı ofsayt nedeni ile kesiliyor. 81'

Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Daniel Sturridge, oyuna giren oyuncu Kamil Çörekçi.

80'

Valentin Stocker asisti yapan oyuncu.

80'

Gol! Noah Okafor Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında skoru 2-2 yapan golü kaydetti.

78'

Goldeki asistin sahibi Anthony Nnaduzor Nwakaeme.

78'

Gol! Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda Jose Sosa ile öne geçti. 2-1.

78'

Sarı kart! Raoul Petretta maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

76'

Ofsayt! Trabzonspor takımında ofsayta düşen oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme.

74'

Eray Comert isabetsiz bir şut çekiyor ve bu şut, Trabzon şehrindeki maçta skor tabelasını değiştirmeye yetmiyor.

72'

John Mikel Obi yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamıyor.

72'

Maçın hakemi Marco Di Bello, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

70'

Oyuncu değişikliği! Marcel Koller oyuncu değişikliğine gidiyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oyuna giren oyuncu Arthur, çıkan oyuncu Kemal Ademi.

69'

Basel 1893 takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'ndaki şutun sahibi Valentin Stocker.

65'

Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Jose Sosa, çıkan oyuncu Alexander Sorloth.

65'

Basel 1893 takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Zuffi,Luca, giren oyuncu Noah Okafor.

64'

Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Uğurcan Çakır tekrar sahada.

64'

Trabzonspor takımında Uğurcan Çakır sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

63'

Basel 1893 takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Kevin Bua.

61'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Trabzonspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

61'

Filip Movak çerçeveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol çizgisini geçmedi.

57'

Hüseyin Türkmen hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

56'

Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Hüseyin Türkmen (Trabzonspor).

51'

Anthony Nnaduzor Nwakaeme şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda skor değişmedi.

46'

Oyuncu değişikliği! Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında oynanan maçta Trabzonspor oyuncu değiştiriyor. Sahaya giren oyuncu Anthony Nnaduzor Nwakaeme, sahayı terk eden oyuncu Donis Avdijaj.

46'

Marco Di Bello Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda ikinci yarıyı başlatıyor.

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda ilk yarının son düdüğü çaldı.

45+1'

1. Devre sonuna eklenen süre 1 dakika.

45+1'

Sarı kart! Abdulkadir Parmak sarı kart görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

37'

Trabzonspor takımında tedavisi tamamlanan Dogan Erdogan tekrar sahada.

37'

Maçın hakemi Marco Di Bello, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

35'

Oyun durdu. Sağlık görevlileri, sakatlanan Dogan Erdogan için sahada.

34'

Sarı kart! Deplasman takımı oyuncusu Taulant Xhaka sarı kart görüyor.

26'

Gol! Abdulkadir Parmak takımı adına beraberlik golünü attı. 1-1.

24'

Basel 1893 hücumunda kafayı vuran oyuncu Silvan Widmer ancak isabet yok.

23'

Sarı kart! Dogan Erdogan az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

22'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Zuffi,Luca sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

20'

Gol pasını veren isim Kevin Bua.

20'

Gol! Deplasman takımı Silvan Widmer ile öne geçiyor. Oyuncunun kafa vuruşu ağlarla buluştu ve maçta durum şimdi 0-1.

20'

Şenol Güneş Spor Kompleksi stadında, Basel 1893 takımı şimdi sol taraftan köşe vuruşu kullanacak.

20'

Valentin Stocker kaleyi görüp şutunu çekiyor ancak bu şut, Trabzonspor savunmasınca engelleniyor.

18'

Trabzonspor atağında Gaston Campi kafa vuruşunu yapıyor ancak top kaleyi bulmuyor.

18'

Trabzonspor takımı sahanın sol köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Abdulkadir Parmak.

9'

Ofsayt! Marco Di Bello Basel 1893 aleyhine ofsayt kararı veriyor.

7'

Korner kazanan takım Basel 1893. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Zuffi,Luca.

6'

İsabetsiz şut! Trabzonspor Daniel Sturridge ile kaleyi yokladı ancak sonuç yok.

2'

Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda kaleyi yoklayan oyuncu Kevin Bua ancak isabet yok.

1'

Maçın hakemi Marco Di Bello başlama düdüğünü çaldı.

Kadrolar belli oldu.

Basel 1893 son 4 deplasman maçında hiç kaybetmedi.

Basel 1893 son 8 maçta yenilmedi.

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