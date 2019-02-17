Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçından notlar





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Trabzonspor, kaptanı Jose Sosa'ya kavuştu.

Ligin 16. haftasında 16 Aralık 2018 tarihinde Beşiktaş ile deplasmanda oynanan karşılaşmada sakatlanan Arjantinli futbolcu, 63 gün sonra bordo-mavili takım formasıyla bir lig maçına çıktı.

Tedavisinin ardından geçen hafta Galatasaray ile yapılan maçın kadrosuna alınan bordo-mavili oyuncu, Toure'nin yerine ilk 11'de forma şansı bularak 5 maç sonra da ilk 11'de görev yaptı.

Teknik direktör Ünal Karaman, bu değişiklikle geçen haftaki kadroya göre tek değişiklik yaptı. Karaman, Uğurcan Çakır'ın yerine Arda Akbulut'a görev verirken Novak'ın yokluğunda da yine İranlı futbolcu Amiri'yi oynattı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Joao Pereira, Novak ve Uğurcan olmak üzere 4 futbolcu kadroda yer almadı.





- Taraftar, yalnız bırakmadı





Trabzonsporlu taraftarlar, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Medical Park Stadı'nın önemli kısmını dolduran bordo-mavili taraftarlar, maç öncesi de futbolcuları tribünlere çağırarak alkışlarla moral verdi. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümdeki yerlerini aldı.





- Hakem kararlarına dövizli tepki





Trabzonsporlu taraftarlar, son haftalardaki hakem hatalarına tepkilerini sürdürdü.

Bordo-mavili taraftarlar, siyah kartonlar üzerine 'yeter artık' yazılı dövizler açarak hakem hatalarına tepki gösterdi.

Maç öncesi Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri karşılaşma öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadı'nda yemekte buluştu. Her iki tarafın da birbirine başarılar dilediği yemekte, müsabaka anısına Aytemiz Alanyaspor yönetimine telkari kaplama plaket hediye edildi.



