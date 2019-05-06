Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 4-2 mağlup eden bordo-mavililer, ilk 4 sırayı garantileyerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti

TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı elde etti. İstikbal Mobilya Kayserispor galibiyetiyle puanını 56'ya yükselten bordo-mavililer, ligin bitimine 3 hafta kala en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor'un 12 puan önünde yer alarak ilk 4 sırayı garantiledi. Karadeniz ekibi, 3 yıl aradan sonra Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.

- Taraftar sahaya girip Uğurcan ile öz çekim yaptı

Karşılaşmanın 40. dakikasında oyunun durduğu sırada güney kale arkasından bir taraftar sahaya girerek, kaleci Uğurcan Çakır'a sarıldı. Oyuncuyla öz çekim yapan taraftar, daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sahadan çıkarıldı. Taraftarlar, sahaya giren genç taraftarın bu eylemine bir süre yoğun tepki gösterdi.

- Hosseini cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da sarı kart gören Hosseini, cezalı duruma düştü. Bordo-mavili futbolcu, 4. sarı kartı nedeniyle gelecek hafta Atiker Konyaspor maçında takımda yer alamayacak.

- Lung, devam edemedi

İstikbal Mobilya Kayserispor'da kaleci Lung belinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemedi. Lung'un yerine 38. dakikada Muammer Zülfikar Yıldırım oyuna dahil oldu.

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