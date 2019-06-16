Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim

Trabzonspor, savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı… Zargo Toure ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bordo-Mavililer, Senegalli oyuncunun yerine Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland’da forma giyen Erik Sviatchenko’yu listesine aldı. 27 yaşındaki stoper için Danimarka ekibiyle dirsek temasına geçen Karadeniz ekibi, 2 milyon euroluk bonservis bedelinde indirip yaptırma çalışıyor.

Menajeri de doğruladı



Kariyeri boyunca Celtic ve Midtjylland formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun menajeri Allan Bak Jensen, Trabzonspor’la yapılan görüşmeleri doğruladı ve “Şu an için bir şey söyleyemem, görüşmeler sürüyor ancak önümüzdeki haftalarda bazı şeyler değişebilir” dedi. Karadeniz ekibinin transfere haftaya nokta koyması bekleniyor.