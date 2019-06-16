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Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Midtjylland’da top koşturan stoper Erik Sviatchenko’yu yakın markaja aldı.

16 Haziran 2019 Pazar 01:19
Trabzonspor aradığı stoperi Danimarka'da buldu! İşte o isim

Trabzonspor, savunmasını güçlendirmek için çalışmalara başladı… Zargo Toure ile yollarını ayırmaya hazırlanan Bordo-Mavililer, Senegalli oyuncunun yerine Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland’da forma giyen Erik Sviatchenko’yu listesine aldı. 27 yaşındaki stoper için Danimarka ekibiyle dirsek temasına geçen Karadeniz ekibi, 2 milyon euroluk bonservis bedelinde indirip yaptırma çalışıyor.

Menajeri de doğruladı

Kariyeri boyunca Celtic ve Midtjylland formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun menajeri Allan Bak Jensen, Trabzonspor’la yapılan görüşmeleri doğruladı ve “Şu an için bir şey söyleyemem, görüşmeler sürüyor ancak önümüzdeki haftalarda bazı şeyler değişebilir” dedi. Karadeniz ekibinin transfere haftaya nokta koyması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 01:19
  1. Trabzonspor
  2. Danimarka
  3. Erik Sviatchenko
  4. Midtjylland

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