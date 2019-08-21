Trabzonspor, AEK maçına hazır



ATİNA (AA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Yunanistan temsilcisi AEK'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, karşılaşmanın oynanacağı OAKA Spyros Louis Stadı'nda teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirirken, antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde bordo-mavililer, Atina'ya geldiği 20 oyuncuyla çalıştı. Koşuyla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AEK müsabakasının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

- Abdulkadir Parmak'tan Sturridge dansı

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, antrenman başında bordo-mavili takımın kadrosuna kattığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge'in gol sevinçlerindeki dansını yaptı. Joao Pereira ve bazı oyuncuların da Abdulkadir Parmak'a eşlik ettikleri görüldü.



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