Trabzonspor- AEK maç sonucu ne? Trabzonspor- AEK maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor AEK maçı sonucu ne? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor AEK maç skoru merak ediliyor. Trabzonspor ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle öne geçmişti. Şimdi ise AEK karşısında galibiyet umuyor. Trabzonspor- AEK maç sonucu ne? Trabzonspor- AEK maçı kaç kaç bitti?29 Ağustos 2019 Perşembe 21:25
Trabzonspor AEK maçı sonucu ne? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor AEK maç skoru merak ediliyor. Trabzonspor ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle öne geçmişti. Şimdi ise AEK karşısında galibiyet umuyor. Trabzonspor- AEK maç sonucu ne? Trabzonspor- AEK maçı kaç kaç bitti?
Trabzonspor- AEK maç sonucu
Trabzonspor 0 - 2 Aek
Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim?
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.
Muhmemel 11'ler
TRABZONSPOR
Uğurcan Çakır
Filip Novak
Hüseyin Türkmen
Majid Hosseini
Pereira
Abdülkadir Parmak
Jose Sosa
Nwakaeme
Daniel Sturridge
FENERBAHÇE
Altay Bayındır
Nabil Dirar
Jaílson
M. Jørgensen
M. Kruse
Deniz Türüç
Vedat Muriç
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