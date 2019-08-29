Trabzonspor AEK maçı sonucu ne? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Trabzonspor AEK maç skoru merak ediliyor. Trabzonspor ilk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle öne geçmişti. Şimdi ise AEK karşısında galibiyet umuyor. Trabzonspor- AEK maç sonucu ne? Trabzonspor- AEK maçı kaç kaç bitti?

Trabzonspor- AEK maç sonucu

Trabzonspor 0 - 2 Aek

Fenerbahçe Trabzonspor maçı hakemi kim?

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek. VAR Hakemi olarak ise Ali Palabıyık görev yapacak.

Muhmemel 11'ler

TRABZONSPOR

Uğurcan Çakır

Filip Novak

Hüseyin Türkmen

Majid Hosseini

Pereira

Abdülkadir Parmak

Jose Sosa

Nwakaeme

Abdülkadir Ömür

Daniel Sturridge

FENERBAHÇE

Altay Bayındır

Ozan Tufan

Nabil Dirar

Jaílson

M. Jørgensen

Emre Belözoğlu

Tolga Ciğerci

M. Kruse

Deniz Türüç

Garry Rodrigues

Vedat Muriç