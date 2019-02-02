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Trabzonspor, 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 20. haftasında Karadeniz temsilcisi Trabzonspor, başkent ekibi Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi Trabzonspor, Rodallega'nın 6. dakikadaki golle rakibini 1-0 mağlup etti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
Trabzonspor, 3 puanı tek golle aldı

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'nü konuk etti.

Maçtan dakikalar:

6. dakikada Abdülkadir Ömür, sağ kanattan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girip, pasını Rodallega ile buluşturdu. Kale sahası içinde rakiplerini çalımlayan Rodallega meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

9. dakikada Tyler Boyd'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşu kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

23. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

45+1 Ankaragücü'nın sağ taraftan kullandığı korner atışında savunmadan sekip Yalçın'ın ayaklarına çarpan top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

53. dakikada Ankaragücü'nün Orgill ile bulduğu gol 'el var' gerekçesiyle iptal edildi.

Maç bu skorla sona erdi ve Karadeniz temsilcisi 3 puanı hanesine yazdırdı.

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 18:05
  1. Trabzon
  2. Ankara
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  4. MKE ankaragucu
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