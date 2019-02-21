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Trabzonspor 17 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamayan Trabzonspor, 82 günlük galibiyet hasretine Göztepe karşısında son vererek rakibi karşısında 17 yıllık galibiyet hasretini de bitirmek istiyor.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:04
Trabzonspor 17 yıllık galibiyet hasretini bitirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda oynadığı son 3 maçı kazanamayan Trabzonspor, 82 günlük galibiyet hasretine Göztepe karşısında son vererek rakibi karşısında 17 yıllık galibiyet hasretini de bitirmek istiyor.


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında yarın saat 20.30’da Bornova Stadyumu’nda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 2002-2003 sezonunda küme düşen 2017-2018 sezonunda ise tekrar Süper Lig’e çıkan Ege temsilcisini, Trabzonspor deplasmanda en son 11 Kasım 2002’de 2-1 mağlup etmişti. Söz konusu maçın ardından aradan geçen 17 yıllık sürede bordo-mavililer rakibiyle yaptığı 4 lig maçında 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.



Trabzonspor 82 gündür deplasmanda kazanamıyor


Karadeniz temsilcisi rakibi Göztepe karşısında hem 17 yıllık galibiyet hasretini hem de bu sezon deplasmanda 82 günlük galip gelememe serisini de bitirerek çıkışa geçmek istiyor. Deplasmanda en son 1 Aralık 2018’de Kayserispor’u 2-0 yenen bordo-mavililer söz konusu maçın ardından dış sahada oynadığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Beşiktaş ile 2-2, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 ve Galatasaray’a ise 3-1 mağlup olmuştu. 82 gündür dış sahada kazanamayan Trabzonspor, ligde aldığı Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetleri sonrası deplasmanda rakibi Göztepe karşısında çıkış arayacak.



Dış sahada 10 maçta 10 puan topladı


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon oynadığı 10 maçta 10 puan topladı. Ligde elde ettiği 33 puanın 23 puanını evinde, 10 puanını ise deplasmanda toplayan bordo-mavililer, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 4’er beraberlik ve mağlubiyet elde etti. Attığı 12 gole karşılık kalesinde ise 18 gol gördü.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:04
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