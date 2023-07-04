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Gündem Trabzonlu vatandaştan kahkaha attıran Zigana Tüneli yorumu
Gündem

Trabzonlu vatandaştan kahkaha attıran Zigana Tüneli yorumu

Yeniakit Publisher
2023-07-04 10:55:00 -

Yeni Zigana Tüneli'ni kullanan Trabzonlu bir vatandaşın Zigana Tüneli hakkındaki yorumu dinleyenleri güldürdü.

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni birbirine bağlayan, 3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Yeni Zigana Tüneli'ni kullanan Trabzonlu bir vatandaşın Zigana Tüneli  hakkındaki yorumu dinleyenleri güldürdü! Vatandaşın "Tünele girerken tavuk dürüm yedim tünel bitmeden yine acıktım" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.

Mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 Mayıs'ta hizmete açılan Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli. Tünel ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergah 8 kilometre kısaltılırken, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salımı ise 16 bin 598 ton azaltıldı. Sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj, rampa, dik yamaçlardan taş düşmesi gibi riskler ortadan kaldırıldı.

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Yorumlar

Murat Tasova

Muz cumhuriyeti!!!! Neden kamera yok, neden hiz olcme olayi yok!! Gectim ve gordugum kimse 80le gitmiyor!! Coğu 120 ve üstü hızla gecıyor tünelden! Önlem almak için İlla birileri ölmesimi gerek , illa faciamı şart! Tünelde trafik hatalatı daha agır cezalandırılması lağzım! Ne devlet nede millet birseylerden ders alıyor! Ne kuralı yapan kurala uyara nede millet, tam bir vahşi Texas ülkesi! Güya Müslüman toplum Allah’ın kanunlarını takmıyorki, insanın yapmış olduğu kanunu taksın! Bu toplumdan bir halt olmaz! Miğdem bulanıyor!

Ahmet

Geçipte helal olsun demeyen ŞEREFSIZLERDE var.Allah Reisimize güç kuvvet versin nankör itlere fırsat vermesin inşallah.
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