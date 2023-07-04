Trabzonlu vatandaştan kahkaha attıran Zigana Tüneli yorumu

Türkiye'nin vizyon projelerinden olan Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ni birbirine bağlayan, 3 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan Yeni Zigana Tüneli'ni kullanan Trabzonlu bir vatandaşın Zigana Tüneli hakkındaki yorumu dinleyenleri güldürdü! Vatandaşın "Tünele girerken tavuk dürüm yedim tünel bitmeden yine acıktım" sözleri herkesi kahkahaya boğdu.

Mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 3 Mayıs'ta hizmete açılan Zigana Tüneli Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli. Tünel ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi. Güzergah 8 kilometre kısaltılırken, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salımı ise 16 bin 598 ton azaltıldı. Sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj, rampa, dik yamaçlardan taş düşmesi gibi riskler ortadan kaldırıldı.