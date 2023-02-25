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Aktüel Trabzon'dan yola çıkıyor! Gezici kütüphaneyi oyuncakla doldurdular
Aktüel

Trabzon'dan yola çıkıyor! Gezici kütüphaneyi oyuncakla doldurdular

Trabzon İl Halk Kütüphanesi bünyesinde, çocuklara kitap sevgisini aşılayan gezici kütüphane otobüsü, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Adıyaman’a görevlendirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 12:22:00 -
Trabzon'dan yola çıkıyor! Gezici kütüphaneyi oyuncakla doldurdular

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler de depremden etkilenen çocukları mutlu etmek için adeta seferberlik başlattı. Yola çıkmak üzere hazırlanan otobüse, “Canım kardeşim, bebeğimi sana arkadaş olsun diye yolluyorum.”, “Merhaba küçük dostum, bu ayıcığı senin için koydum ve bu kutunun içinde seni çok güzel sürprizler bekliyor.” gibi notların da olduğu çok sayıda hediye konuldu. Kitapların yanı sıra meslek lisesindeki öğrencilerinin “Çocuklar mutlu olsun” diye elleriyle yaptığı kurabiyeler, ilmek ilmek örülen bebekler ve çok sayıda oyuncakla dolup taşan otobüsle depremzede çocukların keyifli anlar yaşaması planlanıyor.

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