Trabzon'dan yola çıkıyor! Gezici kütüphaneyi oyuncakla doldurdular

Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler de depremden etkilenen çocukları mutlu etmek için adeta seferberlik başlattı. Yola çıkmak üzere hazırlanan otobüse, “Canım kardeşim, bebeğimi sana arkadaş olsun diye yolluyorum.”, “Merhaba küçük dostum, bu ayıcığı senin için koydum ve bu kutunun içinde seni çok güzel sürprizler bekliyor.” gibi notların da olduğu çok sayıda hediye konuldu. Kitapların yanı sıra meslek lisesindeki öğrencilerinin “Çocuklar mutlu olsun” diye elleriyle yaptığı kurabiyeler, ilmek ilmek örülen bebekler ve çok sayıda oyuncakla dolup taşan otobüsle depremzede çocukların keyifli anlar yaşaması planlanıyor.