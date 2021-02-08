Trabzon’dan 33 ülkeye fındık ihracatı
Türkiye’den 2021’in ilk ayında yapılan 191 milyon 187 bin 424 dolarlık fındık ihracatının 84 milyon 849 bin 357 dolarlık kısmına Trabzon merkezli firmalar imza attı.
Bu firmalarca 33 ülkeye ihracat yapıldı. En fazla fındık satılan ülkeler, İtalya, Polonya ve Çin olarak sıralandı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, Trabzon’un bu seneye iyi bir başlangıç yaptığına dikkat çekti. Fındık ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunun altını çizen Cirav, “Talepte oluşacak canlanmayla birlikte dış satımımız artış trendine girecektir” dedi.