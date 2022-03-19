  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'yi sallayan şarkı! Sosyal medyada hızla yayılıyor

Altın fiyatları düşüyor! Peki altın piyasasındaki aşağı yönlü seyrin sebebi ne? İşte detaylar...

İmamoğlu’nun yandaşlarına veryansın! Belgelerle konuşuyorum linç yiyorum

Başkan Erdoğan çalışanlara hitap etti: Emekleriniz her türlü takdirin üzerindedir

AB, el konulan Rus oligarkların varlıklarına ne yapacağını duyurdu: Putin çok kızacak!

Ukrayna istemişti! Yunanistan S-300 kararını duyurdu

İstanbullular dikkat! Vali Ali Yerlikaya uyardı: Tedbirli olun

O isimden olay sözler: Kılçığınızı bile bulamazsınız

Türk girişimciden müthiş adım! Poşetlerdeki plastik oranını bakın nasıl düşürdü

‘Gaz çıkarma’ skandalının ardından Habertürk’te yeni bir ‘ses’ krizi patlak verdi!
Aktüel Trabzon'da yamaçtan kopan kayalar 3 araca zarar verdi
Aktüel

Trabzon'da yamaçtan kopan kayalar 3 araca zarar verdi

Trabzon'da yamaçtan kopan dev kaya parçalarının site bahçesine düşmesi sonucu park halindeki 3 otomobil hasar gördü.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 18:29:00 -
Trabzon'da yamaçtan kopan kayalar 3 araca zarar verdi

Trabzon'da yamaçtan kopan dev kaya parçalarının site bahçesine düşmesi sonucu park halindeki 3 otomobil hasar gördü, olaydan kısa süre önce araçlarıyla bölgeden ayrılan iki kişi saniyelerle kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde, 2 No'lu Erdoğdu Mahallesi Duru Sokak'taki sitenin bahçesine yamaçtan kopan kaya parçaları yuvarlandı.

Kayaların altında kalan park halindeki 3 otomobilde ağır hasar oluştu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ve belediye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, hastane randevusu için evlerinden çıkan Taş ailesi, araçlarıyla kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bina sakinlerinden Funda Taş, AA muhabirine, olaydan saniyelerle kurtulduklarını belirterek, "Olay yerinde 4 araç vardı. Bizim aracımız da buradaydı. Biz çıktıktan sonra olay gerçekleşti. Görüntüleri izledikten sonra 'verilmiş sadakamız varmış' dedik. Saniyelerle kurtulduk. Akşam üzeri çocuklar burada kar topu oynamıştı. Eğer erken vakitte olsaydı can kaybına da neden olacaktı." diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Ali Dural da zaman zaman bölgede heyelan yaşandığını dile getirerek, yetkililerin riskli yerler için çözüm bulmasını istedi.

Dural, olayın geç vakitte meydana gelmesi nedeniyle can kaybı yaşanmamasından teselli bulduklarını aktardı.

Bu arada yaşananlar sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay