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Trabzon'da virajı alamayan kamyon eve girdi! Yaralılar var

Trabzon’un Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, önce sokaktaki elektrik direğine daha sonra bir evin direğine çarparak durabildi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 14:56
Trabzon'da virajı alamayan kamyon eve girdi! Yaralılar var

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Yiğitözü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen 61 K 8024 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğini devirdi daha sonra da bir evin direklerine çarptı.

Beton parçalarının altında kalan kamyonun içinde sıkışan sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kamyonun içinde bulunan diğer bir kişi ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Maddi hasarın meydana geldiği evin mutfak bölümü çökerken Yakup Özçiçek’e ait evde kimsenin olmayışı faciayı önledi. Mahalle sakinlerinden Temel Gümüştaş, kamyonun virajı alamayarak eve çarptığını belirterek, “Kamyonun içindekilerden birisi aracın içinde sıkışmıştı. İtfaiye hemen buraya gelerek yaralıları kamyonun içinden çıkarttı. Evin sahibi şans eseri dışarıdaydı” dedi.

Osman Özçiçek ise evin sahiplerinin şans eseri İzmit’te olduğunu dile getirerek, "Biz Trabzonspor’un maçını izliyorduk. Bir gürültü duyduk. Elektrik direğine çarptığı için bir ses çıktı. İlk önce bir şey anlamadık sonra elektrikler kesilince olayı anladık. Şans eseri evin sahipleri İzmit’teydi. Evin boş olması büyük bir şans. Kamyonun yanına geldiğimizde şoförün çıkıştığını gördük yanındaki bayan kendi imkanları ile araçtan inmişti. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden kurtardı. Şoförün ayağı kırılmıştı” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 14:56
  1. Trabzon
  2. Araklı
  3. Trafik kazası
  4. Virajı alamayan kamyon eve girdi
  5. kamyon kazası

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