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Aktüel

Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 93 kişiye para cezası

Yeniakit Publisher
2020-05-11 09:51:57 -
Trabzon'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 93 kişiye para cezası

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 93 kişiye toplam 108 bin 164 lira ceza kesildi.

Vali İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 24 il arasında yer alan Trabzon'da uygulamaya riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Vali Ustaoğlu, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 93 kişiye toplam 108 bin 164 lira idari para cezası verildiğini kaydetti.

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