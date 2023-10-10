  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isimden 14 Ekim uyarısı! Kesişme gerçekleşti, saatler sonra Türkiye'de mutlaka bir şeyler olacak

Dünyadaki çakallar düzeninin özeti! Mazlum nasıl zalim, zalim nasıl mazlum oluyor

Kılıçdaroğlu'ndan dostlarına diyet borcu! CHP tezkere kararını verdi

Mevsimlik işçiler arasında silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

HÜDA PAR ve Saadet Partisi'nden ortak karar! Karamollaoğlu bundan ders çıkarsın

Yunan basını duyurdu: Türk İHA'sının düşürülmesi sonrası kulaklarına inanamadılar

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Cem Küçük, o alçaklığa çok sert tepki gösterdi! Kuyruklu yalanı böyle ortaya çıkardı

Hamaney iddiaları yalanladı! “Hamas saldırısının arkasında İran yok, yapanların ellerinden öperiz”

Borsa'da işlem görev dev holdingin ismi değişti
Gündem Trabzon'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Gündem

Trabzon'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 18:18:00 -
Trabzon'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, silahlı saldırı sonucu yaralandı. Atatürk Bulvarı Hamam Çimeni Çarşısı mevkisinde, 61 DD 706 plakalı kamyonetiyle seyir halindeki H.Ş, başka bir araçla yanına yaklaşan H.T. ve İ.T'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kamyonetinden inerek, aralarında husumet bulunan H.T. ve İ.T'ye üzerindeki tabancayla karşılık veren H.Ş, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayda bazı otomobiller ve iş yerlerine de mermi isabet ettiği görüldü.

Bu topraklar şehit kanıyla sulandı! Türkiye'de büyük pislik
Bu topraklar şehit kanıyla sulandı! Türkiye'de büyük pislik

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu topraklar şehit kanıyla sulandı! Türkiye'de büyük pislik

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi
Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Gündem

Bunun sorumlusu kış uykusundaki adalet! İstanbul'dan şehit haberi

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası
Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Gündem

Yeniden Refah Partisi'nden İzmir bombası

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor
Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

Dünya

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23