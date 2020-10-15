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Aktüel Trabzon'da salgın sürecinde 480 yeni firma açıldı
Aktüel

Trabzon'da salgın sürecinde 480 yeni firma açıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:10:44 -
Trabzon'da salgın sürecinde 480 yeni firma açıldı

TRABZON (AA) - Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde toplam 480 yeni firmanın açıldığı bildirildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısının, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Valilik toplantı salonundaki toplantıda konuşan TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, Şubat 2020 - Eylül 2020 arasındaki 8 aylık salgın sürecinde Trabzon genelinde odaya üye toplam 480 yeni firmanın açıldığı, 122 firmanın ise kapandığını vurguladı.

Avcı, sektörlere göre açılan ve kapanan firma sayılarına bakıldığında salgın sürecinden en fazla etkilenen sektörlerde de rakamların umut verici olduğunu bildirdi.

Son 8 aylık süreçte otel, yurt ve pansiyonlarda 23 işletmenin açılıp, 3 işletmeninde kapatıldığını belirteni Avcı, "Restoran ve lokantalara bakıldığında da 18 işyeri açılırken, 11 işyeri kapandı. Pandemi, Türkiye ve dünyada en çok turizm bağlantılı olarak hizmet sektörünü vurdu. Trabzon'da işletmelerimiz, zor şartlara rağmen faaliyetlerini sürdürmek için büyük çaba harcadı. Bunda devletimizin verdiği destek ve teşviklerin de payı büyük." değerlendirmesinde bulundu.

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