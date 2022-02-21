Trabzon'da öfke kontrolü eğitimi almak için gittiler! Ortalık karıştı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, toplu taşıma hizmeti veren, otobüs, taksi, dolmuş ve minibüs şoförleri için, öfke ve stresle başa çıkmaları amacıyla eğitim projesi düzenledi. Şoförlerin yolcularla ve birbirleri ile doğru iletişim kurmaları için planlanan projenin imza toplantısında kavga çıktı.

'Bu şekilde iletişim olmaz'

Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu konuşurken, araya girerek, "Bu eğitimi verin, bu bir ihtiyaçtır. Biz eğitime karşı değiliz. Size çok saygı duyuyorum ama valilikten geldiğiniz için sizinle diyalog kuramıyorum. Biz oda başkanıyız. Şoförüme eğitim verecekseniz, bunu bileceğim." Zorluoğlu'nu hedef aldı.

Başkan Murat Zorluoğlu, Yılmaz'a, "Göreve geldiğimizden beri en çok diyalog kurduğumuz kesim şoförlerdir. Şimdi kameralar önünde şov yapmayalım, sakin olalım. Bu şekilde iletişim olmaz. Burayı provoke etmek için geldiniz. Bunu kabul etmiyorum. Şoför esnafı ile ilgili güzel bir iş başlatmak için geldim buraya." diye karşılık verdi.

'Önce bize eğitim verin'

"Burada kalacaksanız, uygun şeklinde konuşacaksınız. Eğer ayrılacaksanız Allah selamet versin." ifadelerini kullanan Başkan Zorluoğlu, "Bu işi biz düzenleyeceğiz. Şu anda seni bilgilendiriyorum. Biz kendi personelimizden başlıyoruz. Bu toplantıda sizler fikirler söyleyeceksiniz. Konuşmamı tamamlayınca sizlere söz verecektim. Ancak siz buraya gelirken provoke etmek için gelmişsiniz." dedi.

Yılmaz, bu sefer de "İlk önce başkanları eğitime tabi tut. Nerede ne konuşacağımızı nasıl hareket edeceğimizi bilelim. Ondan sonra şoför arkadaşlarımız eğitime tabi tutulsun." şeklinde konuştu.

Yaşanan tartışmadan sonra, önerilerin yazılı şekilde kendisine ulaştırılmasını isteyen Başkan Zorluoğlu, tartışma nedeni ile toplantıyı noktaladı.

Taraflar salondan çıkarken Sürmene Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ekrem Yılmaz ile Trabzon Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Hakan Usta arasında da tartışma yaşandı. Usta, yaşananlara tepkisini, "Ortamı gerdiniz. Eğitim toplantısında yaptığınıza bakın. Buna dört elle sarılmanız lazım." ifadeleri ile gösterdi.