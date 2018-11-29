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Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Ben Ödüyorum" oyununu sahneliyor

29 Kasım 2018 Perşembe 10:17
Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) "Ben Ödüyorum" adlı oyununu tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Yves Jamiaque'nin yazdığı, Hüseyin Mevsim'in çevirisini yaptığı ve Vladlen Alexandrov'un yönettiği oyunda, Ceyhun Gen, Elvan Saliha Karahasan, Emre Ön, Rümeysa Gülendam Sağlam, Ogün Kılıç, Ayşe Natır ve Elif Tuğçe Balaban rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Emre Ön, dekor tasarımını Vladlen Alexandrov, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Kaan Uzuner'in yaptığı eser, bugün, yarın ve 1 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

- "Kılçık Lambası" küçük izleyicilerle buluşuyor

TDT ayrıca "Kılçık Lambası" adlı çocuk oyununu küçük izleyicilerin beğenisine sunacak.

Nilbanu Engindeniz'in yazdığı, Mert Hürol'un yönettiği oyunda, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Efecan Baştürk, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Aykut Güner, Dilek Tunç, Yeşim Kukul, Kübra Direkli ile Ezgi Memişoğlu rol alıyor.

Yönetmen yardımcılığını Elvan Saliha Karahasan, dekor tasarımını Fatih Yarşı, kostüm tasarımını Ceren Karahan, ışık tasarımını Muharrem Boran, müziğini de Kemal Günüç'ün yaptığı oyun, 5 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Haluk Ongan Sahnesi'nde izlenebilecek.

- "Fareli Köyün Kavalcısı" ve "Piraye" oyunları da sahnelenecek

Hans Christian Andersen'in yazdığı, Bilal Aydoğdu'nun yönettiği "Fareli Köyün Kavalcısı" oyunu, Trabzon'da minik izleyicilerle buluşacak.

Oyun, 2 Aralık Pazar günü saat 13.00 ve 17.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek.

KTÜ Atatürk Kültür Merkezinde aynı gün ayrıca Nazım Hikmet'in en büyük ilham kaynağı, ölümsüz aşkı "Piraye" de saat 20.00'de tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

 

 

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:17
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