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Aktüel Trabzon'da kültür sanat
Aktüel

Trabzon'da kültür sanat

Trabzon Devlet Tiyatrosu "Kuyucaklı Yusuf" oyununu sahneliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-15 09:43:34 -
Trabzon'da kültür sanat

TRABZON (AA) - Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), "Kuyucaklı Yusuf" oyununu sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

Sabahattin Ali'nin yazdığı, Erkan Akçelik'in uyarladığı oyunu Ayşe Berna Konur yönetiyor.

TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan'ın yönetmen yardımcılığını üstlendiği oyunda, Yavuz Topçuoğlu, Efecan Baştürk, Elvan Tibukoğlu, Rümeysa Sağlam, Ogün Kılıç, Mahir Elvan, Durulcan Yaman, Hazar Altıntaş, Göknur Paslı, Sıla Ömeroğlu, Songül Nadir, Aykut Güner ve Aybüke Yılmaz rol alıyor.

Dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Fulden Korkmaz, ışık tasarımını Nihat Bahar, müziğini Fatih Veli Ölmez 'in, koreografisini Berkan Görgün'ün yaptığı oyunun konusu şöyle:

"Yatağın kenarından başlayıp odanın ortasına kadar yayılan pıhtılaşmış kan odada küçük bir gölcük oluşturmuştu. Sedirin köşesinde diz çökmüş oturuyordu. Sabit bir şekilde gözlerini ayırmadan onları izliyordu. Soruldu; sen kimsin? 'Ben Yusuf' dedi. Yusuf bu manasız ve yabancı hayatta bir tek şeye hakikaten sarılmış, hakikaten inanır gibi olmuştu. Hayatında asıl aradığı şeyin Muazzez olmadığını biliyordu, fakat Muazzez olmadan bunu aramaya gücü olamayacağını sanıyordu. Kuyucaklı Yusuf taşra hayatının, eşraf çekişmelerinin arasındaki sevgi serüveni ve yenilmeye rağmen baş eğmeyişin hikayesidir."

Oyun, bugün, 17 Ekim Cumartesi ve 20 Ekim Salı günü saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

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