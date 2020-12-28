  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye para cezası kesildi
Aktüel

Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye para cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:19:19 -
Trabzon'da Kovid-19 tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye para cezası kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da ruhsatsız kahvehanede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayıp iskambil oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ruhsatsız kahvehanede salgın tedbirlerine aykırı olarak iskambil oynandığı istihbaratı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda iskambil oynadığı tespit edilen 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu etkisi yapacak! Hay Sultan dizisine sürpriz transfer

TRT'de yakın zamanda ekranlara gelmesi beklenen Hay Sultan dizisine oyuncu Melisa Aslı Pamuk katıldı.
Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu
Ekonomi

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari Ücret 2825 TL oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret toplantısı sona erdi ve 2021 yılı Asgari Ücret açıklandı. Asgari ücret 2021 yılı için b..
Kaçak doğumhaneye baskın! O iddia şok etti
Aktüel

Kaçak doğumhaneye baskın! O iddia şok etti

İstanbul Esenyurt’ta sözde doktor ve yardımcısının açtığı muayenehanede kaçak doğum yapıldığı ihbarını alan ekipler baskın düzenledi. Kendin..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay