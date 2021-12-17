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Aktüel Trabzon'da kaza! 6 kişi yaralandı
Aktüel

Trabzon'da kaza! 6 kişi yaralandı

Trabzon-Çarşıbaşı'nda otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 20:10:00 -
Trabzon'da kaza! 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ahmet K. idaresindeki 61 KN 397 plakalı minibüs, Karadeniz Sahil Yolu Gülbahçe Mahallesi mevkisinde refüje çarpıp karşı şeride geçerek, Gökhan A'nın kullandığı 61 FJ 731 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüler ve araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Akçaabat ve Vakfıkebir'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

Diğer yandan, kazanın ardından kısa süreli trafiğe kapanan Giresun-Trabzon güzergahı çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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