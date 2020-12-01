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Aktüel Trabzon'da evde toplanıp alkol alan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi
Aktüel

Trabzon'da evde toplanıp alkol alan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:48:33 -
Trabzon'da evde toplanıp alkol alan 23 kişiye 72 bin 450 lira ceza kesildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymadığı belirlenen 23 kişiye toplam 72 bin 450 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Şahinli Yaylası'ndaki dağ evinde alkol alındığı, Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'ndeki bir evde ise alkol alınıp oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Çarşıbaşı ilçesindeki evde bulunan 13 kişiye, Kovid-19 kapsamındaki tedbirlere ve yayımlanan genelgelere aykırı davrandıkları dolayısıyla 40 bin 950 lira, Arsin'deki evde bulunan 10 kişiye ise 31 bin 500 lira olmak üzere toplam 72 bin 450 lira ceza kesti.


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