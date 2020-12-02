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Aktüel Trabzon'da, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ün yüzeyi buz tuttu
Aktüel

Trabzon'da, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ün yüzeyi buz tuttu

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:54:35 -
Trabzon'da, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ün yüzeyi buz tuttu

TRABZON (AA) - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu.

Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Acısu Mahallesi sınırları içerisindeki Balıklı Yaylası'nda yer alan bin 500 rakımlı Balıklıgöl, yaylacıların merkeze dönmesi ve kar yağışının da etkisiyle sessizliğe büründü.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan Balıklıgöl, doğal güzellikleriyle her mevsim kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Balıklıgöl, çevresinin beyaza bürünmesi ve üzerinde oluşan buz kütleleriyle ayrı güzelliğe kavuştu.

Vadideki derenin üzerine yapılan bentlerde biriken suyun da donması, güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, Balıklı Yaylası'nda evler ve ana yollar karla kaplandı.



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