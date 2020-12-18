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Aktüel Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak
Aktüel

Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-18 20:24:52 -
Trabzon'da belediye işçilerinin maaşlarına yüzde 17 ila yüzde 22 zam yapılacak

TRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında 2 bin 253 işçinin maaşlarında yüzde 17 ila yüzde 22 artış yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur ile Hizmet İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Kaplan arasında imzalandı.

Törende konuşan Kaplan, sözleşmenin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Maaşların artmasının yanı sıra yapılan sözleşmelerin adaletli oluşu, bizi ve üyelerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yaptığımız bu sözleşmelerle üyelerimizin maaşlarında birinci yıl ortalama yüzde 17 ile yüzde 22 arasında artış yapılmış olup, ikinci ve üçüncü yıllarda ise yıllık enflasyon oranlarında yevmiyeleri, sosyal kalemler ve yılda bir kez ödenenler de dahil olmak üzere artış yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na teşekkür eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizleri en çok da mutlu eden, başkanımızın babacan tavırları olmuştur. Bizleri anlamak için dinlemiş, daha çok verilmesi konusunda tüm imkanları zorlamıştır. Bu zor süreçte bile çalışanına sonuna kadar destek olan bir belediye başkanı ile çalışma imkanı bulduğumuz için bizler de kendimizi şanslı hissediyoruz. İşçinin yüzü gülerse başkanın yüzü güler, başkanın yüzü gülerse şehrin yüzü güler. İşçinin yüzünü güldürdünüz, sizin de yüzünüz hep gülsün başkanım. İşçi kardeşlerimiz, sorunun parçası olmayıp çözümün parçası olan başkanımızın duacısı olacaktır."

Genel Sekreter Adanur da göreve geldikleri günden itibaren her zaman işçilerin yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Onların mutlu olması ve daha rahat bir yaşam sürmesi adına tüm imkanlarımızı zorluyoruz. Bugün burada imzaladığımız toplu iş sözleşmemiz, Büyükşehir Belediyemize ve işçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Sözleşmenin Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri Trabel, Turkuaz, Tulaş ve Trabsu anonim şirketlerinde çalışan 2 bin 253 işçiyi kapsadığı kaydedildi.

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