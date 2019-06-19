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Trabzon’da ağır bilanço gün ağarınca ortaya çıktı! 3 ölü 7 kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
Trabzon’da ağır bilanço gün ağarınca ortaya çıktı! 3 ölü 7 kayıp

Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Selin etkili olduğu iki mahalleye ulaşım sabah saatlerinde sağlanırken, şimdiye kadar 76 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi. Çamlıktepe mahallesi sakinleri dün yaşanan sel sonrası bu sabah günün ilk saatlerinde mahallelerine yaya olarak ulaştı.

Ağır bilançonun yaşandığı Çamlıktepe mahallesi havadan görüntülendi.

Sel sonrası evlerine ilk kez geldiler

Çamlıktepe mahallesi sakinleri dün yaşanan sel sonrası bu sabah günün ilk saatlerinde mahallelerine yaya olarak ulaştı. Mahalle sakinleri evleri ve mahallelerinin balçık ve taşlar içindeki halini görünce büyük üzüntü yaşadı.

Evlerinin, okullarının, sokaklarının, bahçelerinin çamur içindeki halini gören mahalle sakinleri gözyaşlarına boğulurken, minik bir kız çocuğunun ise evlerinin penceresinden sel bölgesine bakarken ki görüntüsü yürek burktu.

“Selden ormana kaçarak kurtulduk” diyen köylüler “Çok korkunç bir olaydı. Çocuklar geçen hafta yaşanan sel sonrası okullarını çamurdan temizliyordu. Yağmur şiddetlenince hemen gidip onları uyardık. Ancak yanlarına gidemedik. Çocukları daha sonra kurtarınca eve zor döndük. Baktık sel geliyor ormana kaçtık da öyle kurtulduk. Dün sabah neye uyandık, bugün ise neye uyandık. Böyle bir manzara beklemiyorduk” ifadeleri ile üzüntülerini dile getirdiler.

"7 vatandaşımız kayıp, 4 yaralımız var"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, Araklı'daki selde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

Pakdemirli, Araklı Kaymakamlığı binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, gündüz saatlerinden itibaren olayı takip ettiklerini belirterek, "En önemli üzerinde durduğumuz konu kayıplarımız. Öncelikle can kayıplarımız maalesef daha evvel sayın valimizin açıkladığı 2 can kaybı şu saat itibariyle 3 can kaybına çıktı. Ben bu kayıplarımız için hepsine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Hayatını kaybeden ve şu an kayıp olan vatandaşlarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, "Kayıplarımızdan bir tanesi Araklı Belediyesi görevlimiz, bir tanesi imam hatip görevlimiz, bir tanesi de vatandaşımız. 7 vatandaşımız hala kayıp. Bunların 3'ü Büyükşehir görevlisi, bir tanesi DSİ görevlisi, 3 de vatandaşımız kayıp. 4 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Tahliyeleri yapıldı. Helikopterlerle gerekli yerlere sevkleri yapıldı. Onların sağlık durumlarında önemli durum yok." diye konuştu.

"Yaraları sarmak için buradayız"

Devletin her kurumu ile burada olduğuna dikkati çeken Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Yaraları sarmak için buradayız. Vatandaşlarımızla beraber olacağız. Şu anda bizim için en önemli konu 7 kayıp vatandaşımızı inşallah sağ salim bulma umudu içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ek takviye olarak da biz Orman Genel Müdürlüğümüzün iş araçlarını da en yakında bir yerde konumladık. Eğer ihtiyaç olursa bunları da bölgeye sevk ederek, bölgede bundan sonra yağışa sebebiyet, yani yağıştan dolayı bir kazaya sebebiyet vermeyecek şekilde iş makinalarımızla ağır bir çalışma ortamına girerek gündüz saatlerinden sabahın ilk ışıklarından itibaren konuyu tam anlamıyla koordine ediyor olacağız ve gerekli çalışmaları da yapıyor olacağız. Ben hepimize başta Araklı hemşehrilerimize, Trabzonlulara ve tüm Türkiye'mize geçmiş olsun diliyorum."

Bakan Pakdemirli, "Bir gazetecinin iki mahalle var burada yaşam devam ediyor mu?" sorusuna da, "Emniyet tedbiri olarak vatandaşlarımız buralardan tahliye edilmiş durumda. İlerleyen saatlerde de tehlike geçtikten sonra vatandaşlarımız tekrar evlerine dönebilecekler. Yağışımız öğleden sonra tekrar biraz daha hızlanacak meteorolojinin verdiği rapora göre o yüzden ek tedbirleri almadan vatandaşlarımızın buraya dönmesini çok doğru bulmuyoruz." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 09:33
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  3. Trabzon
  4. Araklı
  5. sel felaketi
  6. Çamlıktepe mahallesi

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