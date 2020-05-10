Trabzon’da 65 yaş ve üstü yaşlılar yürüyüşün yasak olduğu sahile akın etti

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 4 saat süreyle sokağa çıkma izni verilmesinin ardından Trabzon’da yaşlılar güneşli havayı fırsat bilerek Korona virüs tedbirleri kapsamında sahilde kapatılan yürüyüş yoluna akın etti.

İçişleri Bakanlığı’nın 81 İl Valiliği’ne gönderdiği genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 4 saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları 7 hafta önce kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, bugün 4 saatlik sokağa çıkma serbestliğinde yürüyüş yaparak, güzel havanın tadını çıkardı. 65 yaş üstü vatandaşlar sahil yoluna akın ederek, yürüyüş yaptı. Covid-19 salgınına karşı alınan önlemleri kapsamında kapatılan yürüyüş yoluna akın eden vatandaşlar, Anneler günü nedeniyle sahilde çiçek toplamayı da ihmal etmedi. 50 günün ardından sokağa çıkan vatandaşlar sosyal mesafeyi koruma ve maske takma kuralına da riayet etti.

Sahilde yürüyüş yapan Hatice Boz, “Geziyoruz. Anneler günü olması nedeniyle bugün çok güzel. Çiçek topladım. Gelen ablalarımıza veriyorum” derken, sahilde eşine çiçek toplayan Mustafa Şen ise, “Bugün Anneler günü onun için çiçek topladık. Stres attık, hava aldık. Saati doldurarak eve gideceğiz. Çok güzel oldu. Sahilleri özlemiştik. Bizim yaylamız sahillerimiz” şeklinde konuştu.

2 ay sonra dışarı çıktığını dile getiren Ayşe Şahin, “Hava çok güzel. Deniz havası da alıyoruz. Geziyoruz. Çok güzel geldi. Arada olması lazım” diye konuştu.

Sahilde yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkartan Muzaffer Durmuş da, “65 yaş üzeri çıkanlar 23 Nisan çocukları gibi oldu. Sevinçle koşuyorlar” ifadelerini kullandı.