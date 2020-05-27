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Trabzon’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 147 kişiye ceza uygulandı

Trabzon’da, 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 294 bin 420 lira para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 10:06:29 -
Trabzon’da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında 147 kişiye ceza uygulandı

Trabzon’da, 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere 294 bin 420 lira para cezası uygulandı.


Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek adına 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde Türkiye’de 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon’da da kısıtlamaya yönelik devriye ve denetimler gerçekleştiren Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, yasağa uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.


Trabzon’da, 4 günlük süre zarfında yasağı ihlal eden 147 kişiye, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. Maddesi’ne ve Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi’ne muhalefetten işlem yapılarak toplamda 294 bin 420 lira idari para cezası kesildi.

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