TRABZON (AA) - Trabzon'da 16 ile 19 Mayıs arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağı, ancak 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamaların izinli saatler hariç devam edeceği vurgulandı.

Trabzon'da koronavirüs salgınıyla mücadelede elde edilen iyi neticelerin artarak devamı ve salgından tamamen kurtulabilmek adına zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, çıkılması durumunda ise mutlaka maske kullanılması, sosyal mesafe kurallarına ve alınan diğer tedbirlere uyulmasına özen gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, 81 ilde hala kısıtlamaya tabi olan 20 yaş ve altı ve 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların, duyurulan gün ve saatler arasında gerekli tedbir ve kurallara riayet ederek sokağa çıkabilecekleri kaydedildi.