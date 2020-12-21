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Aktüel Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşıkkutlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşıkkutlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 15:39:25 -
Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aşıkkutlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TRABZON (AA) - Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aşıkkutlu, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" adlı fotoğraflarını seçen Aşıkkutlu, yaşam kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Aşıkkutlu, AA'nın asırlık bir haber ajansı olduğuna vurgu yaparak, bu süre içerisinde çok önemli olaylara şahitlik ettiğini söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu AA'nın başarılarının devamını dileyen Aşıkkutlu, "Geleneksel hale getirdiği 'Yılın Fotoğrafları' oylamasında yaşam, haber ve spor kategorilerinde birçok fotoğraf yer alıyor. Gerçekten fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, her birinin kendine özel ve güzel özellikleri var. Tercih etmekte zorlandım." dedi.

Aşıkkutlu, ajansın geçmişten bugüne kadar topluma haber hizmeti sunan AA çalışanlarına ve yöneticilerine verdikleri emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Günün anısına AA muhabiri tarafından Aşıkkutlu'ya, AA'nın 100. yılına özel olarak hazırlanan "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız" albümü hediye edildi. Aşıkkutlu da üniversite yayınlarından hediye etti.

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