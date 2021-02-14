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Ekonomi TPOC tarafından 3 şirket kurulacak
Ekonomi

TPOC tarafından 3 şirket kurulacak

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç şirket kurulmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:27:00 -
TPOC tarafından 3 şirket kurulacak

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, TPOC tarafından Turkish Petroleum International Anonim Şirketi, BOTAŞ International Anonim Şirketi ve Turkish Petroleum Off-Shore Technology Center Anonim Şirketi adlı 3 şirket kurulacak. Turkish Petroleum International AŞ’nin sermayesi 11 milyar 797 milyon 665 bin lira, BOTAŞ International AŞ’nin sermayesi 3 milyon 575 bin 50 lira, Turkish Petroleum OffShore Technology Center AŞ’nin sermayesi ise 21 milyon 450 bin 300 lira olarak belirlendi.

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