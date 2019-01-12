TPAO'ya 21 petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'ya Siirt, Şırnak, Van, Adıyaman, Hakkari, Muş, Batman, Diyarbakır, Mardin ile Marmara Denizi'nin İstanbul ve Tekirdağ illerini kapsayan bölgeleri için toplam 21 sahada petrol arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.