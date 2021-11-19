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Ekonomi TPAO bir bölgede daha petrol arayacak
Ekonomi

TPAO bir bölgede daha petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı petrol arama sahalarına bir yenisini daha ekliyor. Şirket Siirt’in Kurtalan ilçesinde ARİ/TPO/799 nolu arama ruhsat alanında Hatma-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 14:41:00 -
TPAO bir bölgede daha petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt’in Kurtalan ilçesi Şenköy mevki’inde ARİ/TPO/799 ruhsat numaralı sahada, Hatma-2 tespit kuyusunda petrol arayacak.

Kurtalan ilçesinin kuş uçumu olarak yaklaşık 15 kilometre batısında yer alan alanda gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 6 milyon lira olması bekleniyor.

Döner (Rotary) sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması kapsamında üretim değil, sadece tespit yapılacağı belirtildi.

Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği bildirildi.

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