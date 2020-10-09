Toz alerjisi özellikle bahar aylarında polenlere karşı ve kış alarında da ev ortamında bulunan tozlar nedeniyle rahatsızlık verebilir. Toz alerjisi öksürük, tıkanma hapşırma gibi etkiler göstermektedir. Peki, toz alerji neden olur, nasıl geçer?

Toz alerjisi neden olur, nasıl geçer?

Polen, kirli hava, egzoz gazı gibi dış ortamlardaki alerjenlere karşı önlem almak zor olabilmektedir. Özellikle bahar aylarında polenlerin artması alerjik bünyeli kişilerin zor zamanlar geçirmesine neden yol açabilmektedir. Mümkün olduğu kadar, polen, egzoz gazı maruziyetinden korunmak önemlidir. Polenler sabah saatlerinde daha yoğun olduğundan mümkünse bu saatlerde dışarı çıkılmaması, otomobille yolculuk yaparken camların kapalı tutulması alınabilecek önlemler arasındadır. Yumurta alerjisi yoksa grip aşısı ihmal edilmemelidir.

Ancak alerjenler sadece dış ortamda bulunmamaktadır. Uygun olmayan ev ortamı birçok tetikleyici unsuru barındırabileceği unutulmamalıdır.

Toz alerjisi nasıl geçer?

Toz alerjisine karşı evde doğal yöntemlerle engel olmk mümkündür. Bunlardan biri doğal yağlardır.

Okaliptüs Öz Yağı

3-4 damla okaliptüs öz yağını difüzöre koyun ve buharını günde 1-2 defa koklayın. Bu yağın anti inflamatuvar ve yatıştırıcı etkileri alerjiye iyi gelecek ve tıkanmaları açacaktır.

Lavanta Öz Yağı

2-3 damla lavanta öz yağını difüzör ile günde bir defa koklayın. Anti-inflamatuvar ve analjezik özellikleri sayesinde solunum yolu bozukluklarının üstesinden gelebilmekte, yatıştırıcı etkisi sayesinde uykuya da katkıda bulunabilmektedir.

Bal

2 çay kaşığı balı doğrudan tüketin ve bunu günde 2 defa yapın. Kaliteli ve doğal ballarda bir miktar polen de bulunur ve bu poleni tüketmek, uzun vadede ona karşı daha az hassas olmanızı sağlayacaktır.

Bunlarla birlikte toz alerjisinin yaşanmaması için bazı tedbirlerin alınması gerekir:

Tütün ürünlerini içmeyin ve yanınızda içirmeyin.

Yatak odasında toz akarlarından koruyucu yatak, yastık ve yorgan kılıfları kullanın. Yünlü veya kuş tüyü ürünlerden uzak durun. Yastık ve çarşafları haftada bir 55 derece üzerinde yıkayın.

Evde evcil hayvan varsa bu hayvan ile ilgili alerji testi yaptırın. Ekolojik pet spreyleri ve şampuanları kullanmak faydalı olabilir.

Evde küflere karşı tedbir alın. Akarlara karşı temizlik ürünleri kullanın ve evi düzenli havalandırın.

Ev içinde hava temizleyici aletler nemlendirici kullanın. Yatak odası nem seviyesi %30-50 olmalıdır. Klimalarda polen filtresi kullanmak olumlu sonuçlar vermektedir.

Yatak odasında hali, kilim, toz tutucu eşyalar, kitap, çiçek ve bitki bulundurmayın.

Duvardan duvara halıları kaldırın. Toz tutucu kumaş kaplı mobilyaları kullanmayın, pamuk ve yünlü eşyaları azaltın. Kıyafetleri 60 dereceden yüksek ısıda yıkayın peluş oyuncakları kaldırın.

Gıda alerjilerine karşı katkı maddeleri ve boyalı yiyecek ve içecekler tüketmeyin

Alerjik giysi kullanmayın.

Hamam böceklerini yok edin ve binayı ilaçlatın.

El yıkama ve burun temizliğine önem gösterin.