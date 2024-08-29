Toyota'nın satışları çakıldı! Nedeni ise...

Japon otomotiv devi Toyota, küresel üretiminde Temmuz ayında da bir düşüş yaşandığını bildirdi. Şirketin üretimdeki bu gerileme altıncı ayına girmiş oldu. Ancak Toyota, bu düşüşün önceki aylara göre daha az olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz Haziran ayında, Toyota’nın üretimi yüzde 4 oranında azalmıştı.

Temmuz ayında Toyota’nın toplam üretimi, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında düştü. Haziran 2024 boyunca 812 bin 191 adet araç üreten Toyota, Temmuz 2024’te bu sayıyı 804 bin 610 adede düşürdü. Pazarlar bazında incelendiğinde, Çin’deki üretim yüzde 6, Tayland’daki üretim ise yüzde 13 oranında azaldı.

TOYOTA’DA ÜRETİM DÜŞÜŞÜ İLE PARALEL OLARAK SATIŞLAR DA GERİLEDİ

Küresel satışlar, ABD ve Çin gibi önemli pazarlardaki düşüşler nedeniyle yaklaşık yüzde 1 oranında azaldı. ABD’deki satışların, geçen yıl ile kıyaslandığında daha az satış günü olmasından etkilendiği kaydedilirken, ayrıca Toyota’nın Grand Highlander ve Lexus TX spor arazi araçlarının hava yastığı sorunları nedeniyle üretim ve teslimatının durdurulmuş olmasının da satışlara olumsuz yansıdığı belirtildi.

LEXUS’UN SATIŞLARI ARTIYOR

Çin pazarındaki satışlar, yerel otomobil üreticileri tarafından satışa sunulan elektrikli araçlar ve plug-in hibrit araçların artması ile yabancı otomobil markaları üzerindeki baskının devam etmesi sebebiyle azalmaya devam etti. Toyota’nın küresel satış ve üretim verileri arasında şirketin çatısı altındaki lüks markası Lexus’un da etkili olduğu kaydedildi.