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Ekonomi Toyota'nın hibrit satışları 16 milyonu aştı
Ekonomi

Toyota'nın hibrit satışları 16 milyonu aştı

2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşmış oldu - Toyota'nın, yılın ilk 8 ayında tüm Avrupa'da hibrit araç satış adedi de 281 bin 876 olarak gerçekleşti - Şirket, Türkiye'de de 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:04:07 -
Toyota'nın hibrit satışları 16 milyonu aştı

İSTANBUL (AA) - Toyota, hibrit araç satışlarında 16 milyon adedi aşmayı başardı.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılının ilk 8 ayında 979 bin 855 adetlik hibrit otomobil satışı gerçekleştiren Toyota, toplamda 16 milyon 7 bin 441 adetlik satışa ulaşmış oldu.

Toyota bu satış rakamıyla hibrit teknolojisindeki açık ara liderliğini devam ettirirken, Türkiye'de üretilen Toyota C-HR da yılın aynı dönemindeki 79 bin 132 adetlik satışıyla üretilmeye başlandığı günden bu yana toplamda 655 bin 687 adetlik satışa imza attı.

Avrupa'daki hibrit araç satışlarında da, 3 milyon adedi geçerek önemli bir başarı yakalayan Toyota'nın, yılın ilk 8 ayında tüm Avrupa'da hibrit araç satış adedi de 281 bin 876 olarak gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre şirket, Türkiye'de de 2009 yılından bugüne kadar 29 bin 776 adetlik hibrit otomobil satışı yaparak bu alandaki liderliğini sürdürdü.

Bugün Türkiye'de trafikte bulunan her 100 hibrit araçtan 93'ü Toyota logosu taşırken, Toyota, 2030 yılı için planlanan yıllık 5,5 milyon elektrikli araç satışlarının beklenenden 5 sene önce gerçekleşeceğini de açıkladı.

Toyota tarafından yapılan açıklamada elektrikli araç satışlarının, planın 5 sene öncesinde 2025 yılında yıllık 5,5 milyona yükseleceği duyuruldu.


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