  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Toyota'dan yeni yıla özel kampanya
Aktüel

Toyota'dan yeni yıla özel kampanya

Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:08:05 -
Toyota'dan yeni yıla özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak.

Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor. Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL’den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL’den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL’den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL’den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL’den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla dahil olacak.

Açıklamaya göre, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak. Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL’lik fiyatıyla satışta olacak.

Yüzde 0,99’dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota’nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da sunuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi
Gündem

Skandal iddia! Bakan Yardımcısı Yavuz o tiyatro için yönetmelik değiştirdi

Tiyatrolardan Sorumlu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye sürekli hak..
Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı
Gündem

Yok böyle bir alçaklık! Sözcü Ayasofya’nın açılmasını 2020’nin felaketleri arasında saydı

Solak medyanın yalanlarıyla ön plana çıkan Kemalist Sözcü gazetesi, İslam düşmanlığını bir kez daha gösterdi. Milletin değerlerinden uzak ol..
Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma
Gündem

Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma

Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak cebini dolduran Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, hakkında 'Atatürk'e hakar..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay