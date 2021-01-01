Toyota'dan yeni yıla özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Toyota’nın ürün gamında bulunan tüm benzinli ve hibrit binek otomobiller ocak ayı boyunca Toyota Finans çatısı altında ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0,99 finansman oranı ile satışa sunulacak.

Toyota açıklamasına göre, marka, yeni yılı finansman kampanyasıyla karşılıyor. Avantajlı finansal seçeneklerin bulunduğu yeni yılın ilk kampanyasına; Toyota Corolla 2020 modeller 191 bin TL’den, Corolla 2021 modeller 203 bin 600 TL’den, Corolla Hybrid 2020 modeller 314 bin 700 TL’den, Corolla Hybrid 2021 modeller 329 bin 150 TL’den, yeni Corolla Hatchback 228 bin 750 TL’den, yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 323 bin 750 TL’den başlayan fiyatlarla dahil olacak.

Açıklamaya göre, Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid 2020 modeller 314 bin 150 TL’den C-HR Hybrid 2021 modeller ise 333 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak. Ayrıca yeni Yaris 209 bin 200, yeni Yaris Hybrid ise 299 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak. Toyota RAV4 Hybrid’in Flame versiyonu ise 607 bin 850 TL’lik fiyatıyla satışta olacak.

Yüzde 0,99’dan başlayan finansman oranları ve 24-36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle Toyota’nın yeni yıl kampanyasından yararlanmak isteyenler için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da sunuluyor.



