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Toyota'dan Sakaryaspor'a destek

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:02
Toyota'dan Sakaryaspor'a destek

SAKARYA (AA) - Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor'a 250 bin liralık destekte bulundu.

Toyota'dan yapılan açıklamada, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin 7. yılında da Sakaryaspor'un en büyük destekçilerinden biri olarak yanında durmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Sakarya'da çalışmalarına hız kesmeden devam eden Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin, bu yıl da Sakarya ve Türk sporu için özel bir yere sahip olan şehrin simgesi Sakaryaspor'a 250 bin liralık destekte bulunduğu aktarılarak, fabrika ve kulüp arasında imzalanan protokolün, nakit desteği ve stat içi panoları kapsadığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, Sakaryaspor'a desteklerini 7. yılda da sürdürmekten dolayı memnun olduklarını belirtti.

Fabrika olarak 25 yıldır Sakarya ekonomisine üretim, ihracat ve istihdamla yüksek bir katma değer sağladıklarını aktaran Kudo, "Global misyonumuz doğrultusunda bulunduğumuz bölgenin sosyal alanda gelişmesi yönünde de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Sakaryaspor, bu şehrin en önemli markalarından biri. 7 yıldır her sezon başında olduğu gibi bu sene de kulübe desteğimizi sürdürüyoruz. Güzide kulübümüze yeni sezonda başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:02
  1. 250 bin lira
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