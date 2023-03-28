Toyota’dan korkutan otomobil fiyatı açıklaması! Fiyatlar katlanacak mı?

Artan dolar kuru ve vergilerle birlikte sıfır otomobil fiyatları her geçen gün artmakta. Bununla birlikte yaşanan çip krizi ve pandemi sonrası ortaya çıkan tedarik sorunları da bu fiyat artışlarını destekliyor. Geçtiğimiz günlerdeyse Toyota Kuzey Amerika bölge sorumlusu Jack Hollis konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hollis yaptığı açıklamalarda bu durumla alakalı yeni sorunlara işaret etti. İşte Hollis’in yaptığı açıklamaya dair detaylar…

Sıfır otomobil fiyatları Amerika’da 50 bin doları bulabilir!

Bilindiği üzere hem ülkemizde hem de dünyada pandemi sonrasında otomobil fiyatları ciddi oranda arttı. Yaşanan çip krizi, tedarik zincirindeki değişimler bu durumun olumsuz etkilerini devam ettirdi. Otomobil üreticileri bu durumun önüne geçerek müşteri kayıplarını önlemek içinse bir hayli uğraş veriyor.

Birçok marka krizin etkilerini dindirmek amacıyla üretim kapasitelerini arttırıyor, daha düşük segmentlerde maliyeti düşük uygun fiyatlı otomobiller üretmeye çalışıyor. Konuyla ilgili olarak konuşan Toyota Kuzey Amerika sorumlusu Jack Hollis’se pek olumlu açıklamalarda bulunmadı.

Hollis açıklamasında tedarik ve üretim zincirindeki toparlanmanın başlamış olmasına rağmen araç fiyatlarının artacağına işaret etti. Özellikle Amerika için konuşan Hollis Amerika’da sıfır araç fiyatlarının 50 bin dolara kadar çıkacağını belirtti.

Marka geçtiğimiz dönem Amerika pazarında toplamda 2.1 milyon otomobil sattı. Toyota ise yaptığı tahminlerde bu yıl bu sayının 100 bin araç daha artacağını belirtti. Bu sayıyı düşük bulan Hollis üreticilerin karşısında tedarik zinciri sorunları olmasaydı Amerika’da geçtiğimiz yıl (tüm markaların toplamı) 16 ile 17 milyon adet arasında otomobil satılabilirdi.

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Bu fiyat artışının ülkemize nasıl yansıyacağı konusuna geldiğimizdeyse yorum yapmak oldukça zor. Çünkü bir otomobilin tüm parçaları aynı bölgede üretilmiyor. Dünyanın her yerinden gelen bu parçalar bir hatta birleşerek bizlerin kullandığı dört tekerlekli araçları oluşturuyor.

Ülkemizde şu an satılan en ucuz sıfır araçların hangileri olduğuna bakarsak Hyundai i10 ve Fiat Egea’nın listenin başında yer aldığını görüyoruz. En ucuz sıfır araç olan i10 şu anda 385 bin TL’den başlayan fiyatlar ile satılıyor. Amerika’da yaşanması beklenen zam oranının ülkemiz otomobillerini etkilerse bu fiyat 790 bin TL’yi bulabilir.

Kaynak: Shift Delete