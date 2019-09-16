Toyota’dan avantajlarla dolu sonbahar bakım kampanyası

Toyota sahipleri büyük avantajlarla dolu geleneksel “Sonbahar Servis Günleri Kampanyası” ile sonbahar aylarına “bakımlı” girecek. 31 Ekim tarihine kadar sürecek “Sonbahar Servis Günleri Kampanyası” için Toyota Plazalara gelenler, tüm Toyota modelleri için, yüzde 30 işçilik ve yüzde 25’e varan yedek parça indiriminden yararlanabilecekler.

Efsanesi, klasiği tüm Toyotaların servislere davet edildiği kampanya kapsamında tüm modellerde; silecekler, amortisörler ve debriyaj seti yüzde 25 indirimli olarak değiştirilecek. Yüzde 30’luk bakım işçiliğinin yanında ayrıca Toyota orijinal motor yağı ve yağ filtresi de yüzde 20 indirimli olacak. Yine ayrıca tüm modellerde geçerli olacak fren balata ve diskleri de yüzde 15 oranındaki indirim ile yenilenebilecek.