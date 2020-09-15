  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Toyota ve Yandex’in kazaları önlemeye yönelik projesi devam ediyor
Ekonomi

Toyota ve Yandex’in kazaları önlemeye yönelik projesi devam ediyor

Toyota, Yandex iş birliği ile geliştirilen ancak pandemi nedeniyle ara verilen güvenli sürüş projesini sürdürme kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 16:31:47 -
Toyota ve Yandex’in kazaları önlemeye yönelik projesi devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de trafik kazalarını önleme konusunda Yandex Navigasyon iş birliği ile başlattığı ancak pandemi nedeniyle ara verilen kazaları önlemeye yönelik projesi kaldığı yerden devam ediyor.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, Toyota'nın sosyal sorumluluk yaklaşımıyla sürücülerin de ortak edildiği bu proje kapsamında güvenli sürüş ve trafik kurallarına harfiyen uyan sürücüler, hız limitlerini aşmamaya teşvik ediliyor.

15 Ekim 2020'de saat 22.00'de sona erecek proje bitiminde bir şanslı kişi, çekilişle Yeni Toyota Corolla Hatchback'in sahibi olacak.

"İnsan Hayatına" verdiği önemle bugüne kadar trafik kazalarını önleme konusunda araçlarında en yeni teknolojilere yer veren Toyota, Türkiye'de hala kanayan bir yara olmaya devam eden sürücü kaynaklı trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlıyor.

Toyota, meydana gelen bu kazaların yüzde 60'ının da sürüş sırasında cep telefonu ile konuşmaktan kaynaklanıyor olmasından hareketle, hayati önem taşıyan bu konuya en ileri düzeyde dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Sürüş sırasında karşılaşılabilecek tehlikeli bir durum meydana geldiği esnada sürücü cep telefonu ile sıradan bir görüşme yapıyorsa yüzde 20, zihni yoran bir görüşmedeyse yüzde 29 oranında bu tehlikenin varlığını fark edemiyor. Bu da araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın ne kadar tehlikeli olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda Toyota ve Yandex Navigasyon iş birliği ile düzenlenen projede sürücülerden seyir esnasında başka bir uygulamaya geçmemeleri veya uygulamayı arka planda tutmamaları isteniyor. Böylece sürücülerin sadece yola ve trafik kurallarına odaklanarak güvenli sürüş alışkanlığı edinmeleri hedeflenirken, sürüş boyunca hız limitlerini aşmamaya dikkat etmeleri bekleniyor.

Toyota, trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını da ara vermeden sürdürürken, bu amaçla geliştirdiği kaza önleyici ve kazaların şiddetini azaltan ve Toyota'nın birçok modelinde standart olarak sunulan ileri teknoloji sistemi Toyota Safety Sense'i ilk kez 2015 yılında kullanıma sundu. Bu sistem kazaları neredeyse sıfıra indirecek gelişmiş özellikler taşıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı
Gündem

Yunan basınından bomba İncirlik iddiası! ABD'li ismin sözleri ortalığı karıştırdı

Yunan basınının iddiasına göre ABD, İncirlik’teki askerlerini Yunan adalarından birine taşımayı planlıyor. Söz konusu iddia Cumhuriyetçi Sen..
26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı
Korona Virüs

26 ilde 65 yaş ve üzerine kısıtlama kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik 26 ilde kısıtlama kararları geldi. Bazı illerimizde 65 yaş ve üzeri v..
Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti
Gündem

Bayan öğretmenden canlı yayında skandal! MEB harekete geçti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde internet üzerinden canlı ders verdiği sırada sigara içen öğretmen büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı