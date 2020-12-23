Toyota üretimi durduruyor

Yeni tip koronavirüs salgını, otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde Alman otomobil devi Mercedes, salgın nedeniyle bazı fabrikalarda üretimi durdurma kararı almıştı. Bir karar da Toyota'dan geldi.

Japon üretici, virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ve Fransa'da nakliye sorunlarının artmasından dolayı her iki ülkede de üretimi durdurma kararı aldı.

Firma tarafından yapılan açıklamada, sınırların kapatılması kararları nedeniyle otomobil parçaları tedarikinde ertelemeler yaşandığı ve bu nedenle üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesinin ardından birçok ülke İngiltere ile sınır geçişlerini askıya almıştı.