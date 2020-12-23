  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv Toyota üretimi durduruyor
Otomotiv

Toyota üretimi durduruyor

Japon otomobil üreticisi Toyota, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı sorunlardan dolayı üretimi durdurma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 00:46:00 -
Toyota üretimi durduruyor

Yeni tip koronavirüs salgını, otomotiv sektörünü de etkisi altına aldı. Geçtiğimiz günlerde Alman otomobil devi Mercedes, salgın nedeniyle bazı fabrikalarda üretimi durdurma kararı almıştı. Bir karar da Toyota'dan geldi.

Japon üretici, virüsün mutasyona uğraması nedeniyle İngiltere ve Fransa'da nakliye sorunlarının artmasından dolayı her iki ülkede de üretimi durdurma kararı aldı.

Firma tarafından yapılan açıklamada, sınırların kapatılması kararları nedeniyle otomobil parçaları tedarikinde ertelemeler yaşandığı ve bu nedenle üretime ara verilmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi. İngiltere'de koronavirüsün yeni varyantının tespit edilmesinin ardından birçok ülke İngiltere ile sınır geçişlerini askıya almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi
Dünya

Mısır onayladı, bölgede büyük tehlike! İsrail harekete geçti, ABD de füze denizaltısı gönderdi

İsrail medyası, bir İsrail denizaltısının Mısır’ın onayından sonra Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi’ne yöneldiğini ve amacının İran’a ..
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay