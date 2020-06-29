Toyota Türkiye’den ‘pozitif’ açıklama

Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt; otomotivde stokların yeterli olmadığını söyledi. Son dönemde ciddi bir otomobil talebi olduğunu aktaran Bozkurt, “Bunun sebebi ertelenmiş alımlardır. İnanın, elimizde otomobil olsa haziran ayında ciddi anlamda yüksek satış yapabilir hatta rekor satışlara ulaşabilirdik” diye konuştu. İhtiyatlı olunması gerektiğini anlatan Bozkurt, “Tüm markalarda üretim başladı ama tam kapasiteye ulaşılmadı. Virüste ikinci dalga olup olmayacağına da bağlı olarak senaryomuz, araç tedarik edilebilirse 480 bin adet de olabilir, 550 600 bin bandı da zorlanabilir” şeklinde konuştu.