Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt: Satışlar 2021'le aynı seviyelerde olabilir

Onur Yılmaz

Otomotiv sektörü 2022’ye temkinli bakıyor. Sektör temsilcilerinden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ CEO’su Ali Haydar Bozkurt, bu yılın verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Temkinli yaklaşım var

Bozkurt, “2022 için üretimde bazı yedek parçaların tedarik edilememesi, çip krizi, lojistik hizmetlerinde aksamalar başta olmak üzere pandemi döneminin getirdiği belirsizlikler sürdükçe pazar tahmininde bulunmak yine zorlaşıyor ve sektörü temkinli yaklaşmaya yönlendiriyor” dedi.

Kritik tespit

Otomotiv firmalarının ihtiyatlı duruş sergilediklerini aktaran Bozkurt, “Çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse bu yıl satışların 2021’le aynı seviyelerde olacağını öngörüyorum. Bunun yanında kurlar, faiz seviyesi de çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. Kurun, enflasyonun ya da faiz oranının yüksekliğinden ziyade öngörülebilir olması da gerekiyor” şeklinde konuştu.

Çip krizi etkili

2021’i de değerlendiren Bozkurt, şunları ifade etti: “Geçen yıla baktığımızda pandemi etkisiyle yaşanan çip krizi, global çapta üretim yapan otomotiv sektörünü de doğrudan etkilemiş durumda. Bunun yanında belli materyallerin tedarikinden kaynaklı bazı yedek parça gruplarındaki üretim ve bulunurluk sıkıntısıyla lojistik sektöründe yaşanan sıkıntılar da arz-talep dengesine yansıdı. O nedenle maalesef talebin çok altında üretim gerçekleşti ve global bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu durum hem Türkiye’de hem de dünyada üretim yapan tüm fabrikaların karşılaştığı ve tüm markalara yansıyan bir sorundu.

Tahmin yapmak zor

Karşı karşıya kalınan sorunlardan ötürü 2021’le ilgili rakam tahmini yapmak pek olası değil. Çünkü kendi markamız için bunu söyleyemezken genel pazar tahmini yapmak zorlaşıyor. ÖTV matrah güncellemesinden sonra araç bulunurluğu sorunu olmasaydı; pazar 1 milyonu geçerdi. Yoğun talebe baktığımızda pazar 1 milyonu gösteriyordu ancak öngörü olarak bu rakamlar telaffuz edilemedi. Üreticiden adet bazlı rakamlar alınmadığı sürece tahmin yapmak zor. Tüm bu olumsuz sayılabilecek şartlara rağmen pazar, geçtiğimiz yılın altında veya çok yakın bir seviyede yılı kapatabilir.”

Yeni Hilux Toyota Gazoo Racing ile 2022 Dakar Rallisi’nde

TOYOTA GAZOO Racing, 2022 Dakar Rallisi’ne dört araçtan oluşan bir takımla katılacak. Takıma bir kez daha 2019 Dakar Rallisi kazananı Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel önderlik edecek. Giniel de Villiers ve co-pilotu Dennis Murphy ise onlara destek verecek. Hail Uluslararası Rallisi’ni kazanan ve 2021 FIA Dünya Kupası Cross-Country Rallileri şampiyonasını kazanmayı garantileyen Nasser Al-Attiyah ve co-pilotu Mathieu Baumel, Dakar Rallisi için favori olarak öne çıkıyor. TOYOTA GAZOO Racing pilotları, Dakar Rallisi’nde tamamen yeni Toyota GR DKR Hilux T1+ ile yarışacaklar. Bu araç, Dakar ile birlikte ilk kez bir uluslararası yarışa çıkacak. Daha cesur görünen yeni yarışçı Hilux’ta, yeni Toyota Land Cruiser’dan alınan çift turbo V6 benzinli motor yer alıyor. Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek 2022 Dakar Rallisi, 1 Ocak’ta başladı ve 14 Ocak’ta tamamlanacak.

Corolla yeni donanım ve renk seçenekleriyle geldi

Toyota, dünya çapında 50 milyondan daha fazla satan ve erişilmesi zor bir rekoru elinde bulunduran efsane Corolla modelini 2022 model yılı için güncelledi. Corolla modelini sürekli olarak geliştiren Toyota, yenilenen Corolla Sedan modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. 2022 model Corolla Sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle birlikte kullanıcılarla buluşuyor. Corolla yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion XPack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Yeni jantlar, Corolla Sedan’ın tasarımını daha da şık hale getiriyor. Corolla Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ise ambiyans aydınlatma özelliği ile kabinde daha zarif bir atmosfer elde ediliyor. Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak şekilde yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor. Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri de tercih edilebilecek. Corolla Sedan yeni model yılıyla birlikte segmentindeki iddialı konumunu daha da güçlendirecek.