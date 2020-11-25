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Otomotiv Toyota Plaza Kar servislerine gelin, kışa bakımlı ve güvenle girin
Otomotiv

Toyota Plaza Kar servislerine gelin, kışa bakımlı ve güvenle girin

Toyota sahipleri avantajlarla dolu geleneksel ‘Servis Günleri Kampanyası’ ile yaklaşmakta olan kış aylarına “bakımlı ve güvenle’ girecekler.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 15:56:00 -
Toyota Plaza Kar servislerine gelin, kışa bakımlı ve güvenle girin

30 Kasım tarihine kadar sürecek ‘Sonbahar Servis Günleri Kampanyası’ndan’ yararlanmak için İstanbul Edirnekapı Haliç Köprüsü girişinde hizmet veren Toyota Plaza Kar’a gelenler, sahip oldukları tüm Toyota modelleri için ücretsiz check-up’tan yararlanırken, fren balata ve diskleri, silecekler ile amortisör değişimlerini yüzde 25 indirimli olarak gerçekleştirebilecekler. 3 yaş ve üstü Toyota modellerinde ise bakım işçiliği yüzde 30 indirimli olurken, Toyota Orijinal Motor Yağı ve Yağ Filtresi yüzde 20 oranında indirimli olarak değiştirilecek.

Servis randevusunu hızlı bir şekilde “online servis” uygulamasından alabilecek olan Toyota sahiplerinin indirim ve avantajlardan yararlanmak için yapmaları gereken tek şey, otomobillerini sonbahar bakımı için İstanbul Edirnekapı’da hizmet veren Toyota Plaza Kar’a götürmek olacak.

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