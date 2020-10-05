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Ekonomi Toyota Otomotiv Sanayi’ye “Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”
Ekonomi

Toyota Otomotiv Sanayi’ye “Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”nü almaya layık bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 12:06:00 -
Toyota Otomotiv Sanayi’ye “Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Kocaeli Sanayi Odası tarafından verilen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”nü almaya layık bulundu. Türkiye’nin üretim ve ihracat liderleri arasında yer alan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çevreyle dost üretim gerçekleştirerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de çevre bilincinin artmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 2020 yılı Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri 30 Eylül Çarşamba günü gerçekleşti. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, saha ve jüri değerlendirmeleri sonucu “Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi Otomotiv Sektörü Çevre Ödülü”ne layık görüldü. Ödülü Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye adına Yardımcı Tesisler & Çevre Departmanı Müdürü Barış Kula aldı.

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