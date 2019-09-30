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Toyota Land Cruiser 10 milyon adetlik satışı aştı

Toyota’nın ilk kez 1951 yılında tanıtılan ve üretimi 68 yıldır kesintisiz devam eden arazi aracı Land Cruiser’ın global satışları 10 milyon adedi aştı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 11:21
Toyota Land Cruiser 10 milyon adetlik satışı aştı

Toyota’nın tüm dünyada bir efsaneye dönüşen arazi aracıLand Cruiser’ın global satışları 10 milyon adedi aştı. Toyota’nın uzun zamandır satışta olan aracı Land Cruiser, ilk kez 1951 yılında tanıtıldı. İlk çıktığında Toyota “Jeep BJ” ismine sahip olan Toyota Land Cruiser’ın üretimi 68 yıldır kesintisiz devam ediyor. Land Cruiser’ın tam ölçekli ihracatı ise, ilk jenerasyon aracın tanıtılmasından 4 yıl sonra 1955’te “20 serisi” ile başladı. O günden bu yana Toyota sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre aracın dayanıklılığından ve güvenilirliğinden ödün vermeden farklı versiyonların üretimini gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 11:21
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