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Otomotiv Toyota fabrikasında üretim durdu! Sebebi herkesi şaşırttı
Otomotiv

Toyota fabrikasında üretim durdu! Sebebi herkesi şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 03:02:00 -
Toyota fabrikasında üretim durdu! Sebebi herkesi şaşırttı

Toyota fabrikası geçtiğimiz hafta ilginç bir olaya sahne oldu. Hard diskin bitmesi sonucu üretim durmak zorunda kaldı.

Dev otomobil üreticisi Toyota, Japonya’daki tüm fabrikalarını oldukça ilginç bir sebepten dolayı durdurmak zorunda kaldı. Şirketin fabrika sunucularında boş hard disk kalmadığı ve verilerin yazdırılamadığı ortaya çıktı. Bunun sonucunda ise ülke genelindeki üretimler askıya alındı.

Toyota, veritabanında yaşanan bir depolama hatası yüzünden operasyonlarında kesinti yaşadığını açıkladı. Japonya’daki fabrikaları etkileyen bu durum, birkaç gün boyunca üretimlerin durdurulmasına yol açtı.

Geçtiğimiz hafta Toyota’nın bilgi işlem sistemlerinin planlı bir bakımı yapılıyordu. Ancak veritabanı transferi tamamlanmadan önce depolama kapasitesinin tükendiği ortaya çıktı. Bu durum ise sipariş sisteminin arızalanmasına yol açtı. Ana ve yedek sunucular aynı sistemi kullandığından dolayı, operasyonlar geri yüklenemedi.

Aktarılan bilgilere göre bu garip kesinti sonrasında, Toyota’nın Japonya’daki 14 montaj tesisinden 12’si geçici olarak durduruldu. Günlük üretimde yaklaşık 13 bin araçlık kayıp yaşandığı tahmin ediliyor.

İki günlük kesintiye yol açan bu sorun, Toyota’nın daha büyük kapasiteli bir sunucu satın alması ve sipariş sistemini yeni sunucuya taşımasıyla çözüldü.
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Şirket konuyla ilgili ortaya çıkan detayları doğruladı ve yaşanan aksaklıktan dolayı özür diledi. Sorunların siber saldırıdan kaynaklanmadığını, sadece hard disk transferinde dosya limitine ulaştıklarını söyledi.

Bu, Toyota’nın yaşadığı ilk garip aksaklık değil. Daha önce Mayıs ayında, sunuculardaki yanlış yapılandırmalardan dolayı müşteri verileri sızdırılmıştı.

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