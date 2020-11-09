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Otomotiv Toyota 2020 mali yılı net kâr beklentisini yükseltti
Otomotiv

Toyota 2020 mali yılı net kâr beklentisini yükseltti

Toyota Motor, 2020 mali yılı net kâr beklentisini, yukarı yönlü güncelleyerek, 2019’a göre yüzde 30,3 kayıpla 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 08:56:00 -
Toyota 2020 mali yılı net kâr beklentisini yükseltti

Toyota Mali İşler Direktörü Kon Kenta, düzenlediği online basın toplantısında, Daihatsu ve Hino dahil grubun 2020 mali yıl dengelerine ait güncel bilgilendirmede bulundu. Daha önce duyurulan yüzde 64,1 net kâr kaybı tahmininin aşağıya çekildiği yeni projeksiyona göre, 2020 yılı net kârının yüzde 30,3 düşüşle 1,42 trilyon yen (14 milyar dolar) olması bekleniyor. Yeni projeksiyonda, önceki yıla göre, satış beklentisinin yüzde 12,9 düşüşle 26 trilyon yen (251 milyar dolar), işletme kârının ise yüzde 45,3 düşüşle 1,3 trilyon yen (12,5 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Firma, bu mali yıl içerisinde toplam araç satış tahminini de 9,1 milyondan 9,42 milyona yükseltti. Piyasalarda satış rakamlarının iyileşmeler gösterdiğine dikkati çeken Kon, “İstikrarlı bir görünüm sergileyebilecek durumda değiliz ancak satışlarımızı artırmayı hedefliyoruz” dedi. Toyota Başkanı Toyoda Akio da sektörün “yayılma etkisine” dikkati çekerek, “Otomobil sanayisinin toparlanması hızlı ve bunun Japonya ekonomisine etkisi var” diye konuştu. Mali yılın diğer yarısının toplarlanma açısından önemine dikkati çeken Toyoda, “Henüz yolun yarısındayız ancak çabalarımızı artırmamız gerektiği kanaatindeyim” ifadesini kullandı. l Firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik şartlarından, ilk tahminlerin aksine, ABD ve Çin piyasalarında yaşanan talep artışı dolayısıyla sert bir şekilde etkilenmedi. l Nisan-eylül arası mali yarı yıl periyodunda Toyota, 4,37 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Firmanın net kârı yüzde 45,3, işletme kârı da yüzde 62,8 geriledi.

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