Toyota 16 yıldır zirvede

2004 yılından bu yana sektöründe 1’inci sırada yer alan Toyota, marka değeri ile tüm sektörler içinde de bir önceki yılki yerini sağlamlaştırarak 7’nciliğini devam ettirdi. Bugün 16.5 milyona yaklaşan satış adediyle hibrit teknolojisinin öncü ve lider markası olan Toyota, hidrojen yakıt hücreli araçları da sunarak sektöründeki bu başarısını taçlandırıyor. Ayrıca, dünyanın geleceğine yön verecek olan ve toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olan “mobilite” çözümleriyle 7’den 77’ye herkesin özgürce hareket etmelerini ve hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Toyota, bu çerçevede tüm dünya ile aynı anda Türkiye’de de “Start Your Impossible” hareketini başlattığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.